Rockiges Kult-Musical zum Ausflippen und Mittanzen

Let’s do the Time Warp! Das Musikfestival Steyr, das nächstes Jahr sein 30-Jahre-Jubiläum feiert, dreht an der Zeitmaschine. Es stellt das Musical „The Rocky Horror Show“ auf die Bühne beim Schloss Lamberg. Die „Krone“ präsentiert das Ereignis, das neue Maßstäbe in puncto Spaß und Kult setzen wird.