Erster Stolperstein Osttirols wurde verlegt

Es war ein bewegtes Leben, das die im Jahr 1904 geborene Leisacherin Helene Delacher lebte. Als eines von zwölf Kindern arbeitete sie während des Ersten Weltkrieges am elterlichen Hof, später im Krankenhaus in Hall als Küchenmädchen und danach in Innsbruck, wo sie auch ihren späteren Verlobten Alois kennenlernte. Gemeinsam mit ihm konvertierte sie zu den Zeugen Jehovas. In der NS-Zeit ein gefährliches Unterfangen. Aufgrund ihres Glaubens kam es zur Verhaftung, sie wurde schließlich in ein Gefängnis nach Berlin überstellt und 1943 dort hingerichtet. Einige Historiker recherchierten über Delachers Leben und hielten dies unter anderem in einer vorwissenschaftlichen Arbeit fest.