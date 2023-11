Klopapierhalter in Flammen

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld musste am Vormittag zu einem Brandeinsatz in die Mittelschule ausrücken. Gegen 10:15 Uhr wurde das Feuer von einem Schüler in einer Kabine der WC-Anlage im Erdgeschoss entdeckt. Der Versuch, den Brand mittels Handfeuerlöscher selbst unter Kontrolle zu bringen, gelang nicht. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr war die Evakuierung der Schule bereits abgeschlossen. Beim Öffnen der Tür strömte dem ausgerückten Atemschutztrupp der Stadtfeuerwehr Pinkafeld schon dichter schwarzer Rauch entgegen. Der Brandherd befand sich auf der Toilettenanlage. Durch das rasche Einschreiten der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden.