Sobotkas verhängnisvolle Freundschaft zu Pilnacek

In den Nachtstunden war Christian Pilnacek ebenso aktiv wie unberechenbar. Er verschickte Nachrichten, wenn er sich über Artikel ärgerte, die er in den Morgenstunden revidierte, weil es ihm leidtat. Sprich, der einst mächtige Sektionschef teilte oft aus, suchte aber auch die Versöhnung. So ähnlich schilderte Pilnacek in den vergangenen Jahren gegenüber der „Krone“ in zahlreichen Gesprächen auch das Verhältnis zu Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Es war ein ständiges Auf und Ab - weil hier zwei äußerst streitbare Persönlichkeiten aufeinandertrafen.