Ganz Oberösterreich freut sich auf den Schnee

Die Gipfel tragen schon eine dicke weiße Mütze

Am Krippenstein liegen aktuell auch schon 40 Zentimeter, Dachstein und Feuerkogel haben 25 Zentimeter. Auch am Kasberg schneit es schon fleißig, und die Beschneiungsanlagen sind in Hochbetrieb. Am Hochficht ist vergangene Woche einiges geschmolzen, doch auch hier erwartet Chef Gerald Paschinger am Wochenende eine Menge Schnee .