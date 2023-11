Befragung zu S-Link: 5800 Wahlkarten ausgestellt

Die Bürgerbefragung zum S-Link in der Stadt Salzburg findet am Sonntag statt. Insgesamt 113.578 Personen sind stimmberechtigt. Sie können von 7 bis 16 Uhr ihre Stimme abgeben. Bis Mittwoch wurden rund 5800 Wahlkarten beantragt. Alle rechtzeitig einlangenden Wahlkarten werden noch am Abstimmungstag mit ausgezählt.