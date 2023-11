Salzburger Forscher zum S-Link uneinig

Der Forscher-Zusammenschluss „Scientists for Future Salzburg“ hat das S-Link-Projekt kurz vor der Bürgerbefragung in der Stadt am Sonntag wissenschaftlich untersucht. Von den Wissenschaftern gibt es aber keine Empfehlung für oder gegen das Projekt zu stimmen. Der Grund: Auch die Forscher sind sich untereinander nicht einig, ob das Projekt für das Klima Sinn macht.