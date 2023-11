Hier legten Aktivisten diesmal Verkehr lahm

Erst am Montag hatten die Klimaaktivisten der Letzten Generation ihre „Novemberproteste“ gestartet. Nachdem die Demonstranten bereits in den vergangenen Tagen mehrere Straßen blockiert hatten, standen auch am Mittwoch zahlreiche Frühaufsteher wegen Klebeaktionen im Stau. Hier erfahren Sie, wo es in Wien zu Verzögerungen gekommen ist.