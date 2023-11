Von der Wüste geht’s auf die Piste

Die heurige Weltcupserie der Fallschirmzielspringer ging am vergangenen Wochenende inmitten der Wolkenkratzer von Dubai (VAE) zu Ende. „Es war auf jeden Fall unglaublich, denn es war noch nie so, dass die Landezone so nahe an so hohen Gebäuden gewählt wurde“, sagte Julia Schosser vom HSV Red Bull Salzburg. Die 35-Jährige landete in der Vereinigten Arabischen Emirate zwar nur auf dem 17. Platz, sicherte sich im Gesamtweltcup aber den starken fünften Rang.