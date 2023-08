Sophie Grill: „Das ist echt ein Wahnsinn“

In ihrem letzten Rookie-Jahr (weil man erst mit 15 die Lizenz machen darf, gilt man bis 25 als Rookie) will sie aufzeigen: „Ich möchte noch ordentlich Gas geben. Dann schaue ich, wie es in der Allgemeinen Klasse läuft.“ Aufzeigen will die Pucherin auch in Thalgau beim morgen startenden Heimweltcup: „Es ist ganz was anderes, wenn Freunde und Familie zuschauen, das pusht schon. Das wird eine richtig coole Veranstaltung“, strahlt Grill.