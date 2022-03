Zentimetergenaue Arbeit aus luftigen Höhen

Heimweltcup als „Highlight“

Die Trainingssprünge am Samstag erfolgreich verlaufen sein. Bald wird es dann wieder richtig ernst. Von 1. - 3. April steht der Heimweltcup in St. Johann an. „Das ist definitiv das Highlight“, freut sich Sulzbacher schon drauf. Dort will der HSV Salzburg an die gewohnten Erfolge anknüpfen und wieder so viele Erfolge wie möglich einfahren.