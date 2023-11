Ski-Hulk: „Mich kann man einfach nicht kopieren“

Oft kopiert, nie erreicht

Die Form passe, „auch wenn wir mangels Schnees nicht so viel gefahren sind, wie in den Jahren zuvor“, erklärt Graf, der sich mit seinen Erfolgen in der Szene ein anderes Standing erfahren konnte. „Das ist schön, aber ich konzentriere mich lieber auf mich selbst. Klar merke ich, dass mich der eine oder andere zu kopieren versucht.“ Lächelnder Nachsatz: „Eine Kopie ist aber nur selten so gut wie das Original.“