Braunauer wegen „schiefer Blicke“ verprügelt

Täter geständig

Ein europäischer Haftbefehl wurde ausgestellt und der Mann wurde schließlich am 10. Oktober in Simbach verhaftet. Der Syrer befand sich seither in Auslieferungshaft. Am 7. November 2023 wurde der 18-jährige Haupttäter an österreichische Behörden ausgeliefert, durch Beamte des KKD Braunau übernommen und nach Abschluss seiner Vernehmung, in welcher er sich umfassend geständig zeigte, in die Justizanstalt Ried eingeliefert.