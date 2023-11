Mafia: 2200 Jahre Haft für ‘Ndrangheta-Mitglieder!

In dem größten Mafiaprozess seit über drei Jahrzehnten in Italien sind am Montag schwere Haftstrafen verhängt worden (siehe Video oben). Ein Gericht in der süditalienischen Region Kalabrien hat rund 200 Angeklagte schuldig gesprochen und Strafen für insgesamt 2200 Jahren Haft verhängt. Die Verlesung der Urteile zog sich über zwei Stunden hin.