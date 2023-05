Europaweite Großrazzien gegen die ‘Ndrangheta

Mehr als 1000 Polizisten sind am frühen Mittwochmorgen alleine in Deutschland gegen ‘Ndrangheta-Mitglieder der ausgerückt. Auch in anderen europäischen Staaten, darunter auch in Italien selbst, schlugen die Ermittler zu. Razzien soll es auch in Frankreich, Portugal, Belgien, Slowenien sowie in Rumänien gegeben haben.