Opposition prangert Haushaltsentwurf an

„Die Bundesregierung denkt nicht an Sparen, der Ausgabenhahn bleibt weiter aufgedreht, als gäbe es kein Morgen“, sagte er am Montag bei einer Pressekonferenz. In diesem Zusammenhang führte er 21 Milliarden Euro Budgetdefizit und Staatsschulden an, die bis 2027 bei 435 Milliarden Euro liegen könnten. Negativ wertete der FPÖ-Politiker etwa Ausgaben für die Ukraine, die EU und das Klimaticket.