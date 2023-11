Kopf ausschalten und ins Baum-Meer abtauchen

Zudem lässt man den Alltag hinter sich, wenn man in die Baumreihen „abtaucht“. Im Wald hat der Kopf Sendepause. Was zählt, ist das Hier und Jetzt und das, was die Sinne wahrnehmen: ein Meer aus Grün und Braun und Gold, der erdige Geruch, die Geräusche der Natur. „Es geht darum, in der eigenen Mitte anzukommen und Ruhe zu finden in einer Welt, die sich scheinbar immer schneller dreht“, bringt es Nesler auf den Punkt.