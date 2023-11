Waise (18) aus Russland in die Ukraine heimgekehrt

Machte Ausbildung in Metallindustrie

Jermochin lebte vor Kriegsbeginn im Februar 2022 in Mariupol, wo er Berichten nach eine Ausbildung in der Metallindustrie absolvierte. Nach der Eroberung der Stadt wurde er mit einer Gruppe von Minderjährigen zunächst in die russisch kontrollierte ukrainische Stadt Donezk und später in die Region Moskau gebracht.