Waisenjunge (17) darf wieder zurück in die Ukraine

Der 17-jährige Bogdan Jermochin lebte vor Kriegsbeginn im Februar 2022 in Mariupol. Nach der Eroberung der russischen Truppen wurde er zunächst in die russisch kontrollierte Stadt Donezk und später in die Region Moskau gebracht. Der gelernte Metallarbeiter wurde laut Medienberichten eingebürgert und sollte dem russischen Militär seine Wehrdokumente vorlegen. So wie ihm gehe es vielen Ukrainern in russisch besetzten Gebieten. Im März habe er bereits einen Fluchtversuch unternommen, war jedoch von russischen Sicherheitskräften aufgehalten worden.