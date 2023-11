Salzburgs Grüne gehen ins Gefängnis

Grüne wollen mit drei Mandaten in die Gemeindevertretung

Zwei Amtsperioden gab es in der Tennengauer Gemeinde keine Grünen auf dem Stimmzettel. „Das war ein untragbarer Zustand“, sagt Höpflinger. Christine Seemann, früher selbst Gemeindepolitikerin in Hallein, gab vor einigen Monaten den Anstoß für eine Neugründung. Sie kandidiert bei den Wahlen im Frühjahr als Listen-Zweite.