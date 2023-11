Viele Generationen unter einem Dach in Nassereith

Was zurzeit mancherorts heftig diskutiert wird, haben die Nassereither längst hinter sich. Sie trafen schon vor Jahren die Entscheidung, was mit ihrem nicht mehr finanzierbaren Hallenbad geschieht. Der Abriss schaffte Platz für ein Wohnprojekt, das in dieser Form im Tiroler Oberland bisher einzigartig ist. Im „Haus im Leben“ werden sich die Leben mehrerer Generationen treffen, vom jungen Paar bis zu betreuungsbedürftigen Senioren. In Zusammenarbeit mit den Johannitern Tirol und dem „BetreuerTeam“ werden sogar drei Wohnungen als Demenz-Wohngemeinschaften für insgesamt sechs Personen sowie jeweils eine 24-Stunden Betreuungskraft zur Verfügung stehen.