Bäderstudie für Tirol lässt weiter auf sich warten

Petition an LH Anton Mattle überreicht

Liste-Fritz-Klubobmann Markus Sint überreichte unterdessen symbolisch an LHStv. Georg Dornauer Schwimmflügel und an LH Anton Mattle eine Petition für den Erhalt und die Unterstützung der Tiroler Bäder mit mehr als 11.100 Unterschriften. Dass ein Schwimmbad nach dem anderen entweder schließe oder finanziell in einer Schieflage sei, sei „eine große Katastrophe“, der man gegensteuern müsse. Sint brachte neuerlich den Vorschlag, die Sportstätten aus der Tiwag-Dividende zu unterstützen.