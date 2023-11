Nach Hunde-Vorfall: VdB macht Hund Friedensangebot

Einmal mehr beweist Bundespräsident Alexander Van der Bellen seine große Liebe zu Hunden. Obwohl der Hundefreund bei seinem Staatsbesuch in Moldau vom vierbeinigen Begleiter der Präsidentin Maia Sandu in die Hand gezwickt wurde, äußerte er sich nun via Twitter positiv und liebevoll gegenüber dem Hund.