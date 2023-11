Hund der Präsidentin schnappte nach Van der Bellen

Bei seinem mehrtägigen Besuch in der Republik Moldau ist Bundespräsident Alexander Van der Bellen um politische Annäherung bemüht. Während Präsidentin Maia Sandu das begrüßte, mochte ihr Hund einen Versuch Van der Bellens, sich ihm anzunähern, nicht leiden - er biss den Präsidenten am Donnerstag prompt in die Hand.