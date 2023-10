Umgang mit Hunden: So können Sie richtig reagieren

„Hunde kommunizieren in erster Linie über ihre Körpersprache“, erklärt uns die tierschutzqualifizierte Hundetrainerin Sabine Koch-Bischof. Deshalb ist es hilfreich, die wichtigsten Anzeichen für die einzelnen Emotionen, in denen sich ein Hund befinden kann, zu kennen. Grundsätzlich ist es wichtig, „immer auf die gesamte Körpersprache des Hundes zu achten: Maul, Ohren, Augen, Rute - also den Schwanz - , Fell, Körperschwerpunkt, Körperspannung.“