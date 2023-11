SpaceX muss Start der „Starship“ verschieben

Am Mittwoch gab die US-Luftfahrtbehörde FAA SpaceX grünes Licht für einen zweiten Startversuch. Das Unternehmen habe nun „alle erforderlichen Kriterien erfüllt, insbesondere in Bezug auf Sicherheit, Umwelt und finanzielle Verantwortung“, erklärte die Behörde. SpaceX-Chef Musk will mit derStarship-Rakete in Zukunft Menschen zum Mars bringen. Die US-Raumfahrtbehörde NASA will sie für ihre Mondlandemission Artemis einsetzen.