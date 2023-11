Ukrainisches Militär meldet Vorstoß über Dnipro

Das ukrainische Militär hat am Freitag „eine ganze Reihe erfolgreicher Einsätze“ am Ostufer in der Region Cherson gemeldet (siehe Video oben). Es sei gelungen, einige Brückenköpfe zu errichten. Der russische Gouverneur von Cherson hatte bereits am Mittwoch eingeräumt, dass ukrainische Streitkräfte den Fluss überquert hätten.