Selenskyj: Moskau will den Balkan destabilisieren

Russische Drohungen gegen Moldau

Von russischen Bedrohungen für Moldau sprach am Donnerstag auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der dem an die Ukraine grenzenden Land einen Solidaritätsbesuch abstattete. So habe Moskau versucht, Gaslieferungen als Druckmittel einzusetzen. Die moldauische Präsidentin Maia Sandu sprach bei einem Treffen am Donnerstag auch davon, dass Russland versuche, politische Parteien in ihrem Land zu beeinflussen und Wähler zu bestechen.