Porridge Radio: Von der Sehnsucht nach dem Echten

Teamplay ist möglich

Auch wenn Margolin sich gerne selbst ausdrückt und viel solo unterwegs ist, dem Konzept einer Band kann sie durchaus etwas abgewinnen. „Wichtig ist, dass alle an einem Strang ziehen und die dieselbe Vorstellung davon haben, wie man sich ausdrücken oder was man präsentieren will. Wir sind seit acht Jahren dieselben Menschen. Ich kann eine gute Teamplayerin sein, es kommt aber auch auf das Team an. Eine Band ist eine ganz eigene Form von Freundschaft. Normalerweise verabredet man sich mit seinen Freunden, trifft sie irgendwo und geht getrennter Wege, bis man sich wieder zusammenspricht. In einer Band sitzt du aber wochenlang eingepfercht in einem Van. Dafür braucht man Leidenschaft, Loyalität und Achtsamkeit.“ Ein weiteres Studioalbum von Porridge Radio ist ad hoc noch nicht in Sicht, doch da Margolin beim Arbeiten keine Pausen kennt, kann es schneller passieren als man glaubt. Bis dahin gilt es aber, jede Chance eines Livekonzerts zu nützen.