Angreifer von Nancy Pelosis Ehemann verurteilt

Das genaue Strafmaß gegen David DePape soll zu einem späteren Zeitpunkt verhängt werden. Ihm droht eine jahrzehntelange bis lebenslängliche Gefängnisstrafe. Wie berichtet, war der Rechtsextremist im Oktober 2022 in das Haus der damaligen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses in San Francisco eingedrungen. Der illegal in den USA lebende Kanadier hatte es auf die Spitzenpolitikerin angesehen, die sich zu dem Zeitpunkt aber in der Hauptstadt Washington aufhielt.