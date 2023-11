Brüssels heldenhafter Kampf gegen Zuckersackerl

Es war eine kurze kleine Meldung, die eine lange große Ratlosigkeit auslöste. Unter dem Titel „EU-Aus für Zuckersackerl im Café“ wurde da von einer geplanten Novellierung der Verpackungsverordnung durch das EU-Parlament berichtet, die die Müllberge eindämmen oder zumindest begrenzen soll. Demnach sollen in Kaffeehäusern die Papier-Zuckersäckchen ebenso verschwinden wie in Restaurants Mini-Portionen für Ketchup, Senf, Salz, Pfeffer und so weiter. Die Zucker- und Salzstreuer stehen vor dem gesetzlich verordneten Comeback. In den Hotels sollen die Mini-Plastikfläschchen für Duschgel und Shampoo ebenso verboten werden wie die klassische böse verpackte Miniatur-Seife. Parallel soll auch im Fast-Food-Bereich abwaschbares Geschirr statt Verpackung Einzug halten, Plastikbecher und -teller dürften dort in Zukunft verwendet werden.