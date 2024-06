Höchster Holzturm Europas soll in Wien aufragen

Die UBM gilt als eine der traditionsreichsten Aktiengesellschaften in der Baubranche. Dass man heuer ausnahmsweise in die Verlustzone geschlittert ist, ändert nichts an den hochfliegenden UBM-Plänen. Vorstand Thomas Winkler: „Ja, wir bleiben bei unserem Plan, am Handelskai in Wien den höchsten Holzturm Europas zu bauen. Er wird 114 Meter hoch werden.“