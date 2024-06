„Wir müssen mit beiden Füßen am Boden bleiben“

Luka Modrić (Kroatien-Kapitän): „Es ist nicht das Ergebnis, das wir uns erhofft hatten, aber es ist wie es ist. Wir haben noch zwei Matches, um es besser zu machen. In der ersten Hälfte waren wir nicht wir selbst, da hat die Energie gefehlt. Wir waren auch zu weit weg von den Gegenspielern. Spanien hat uns dafür bestraft. Wir hatten auch Chancen, aber es war so ein Spiel, wo alles, was du versuchst, nicht wirklich funktioniert. In der zweiten Hälfte haben wir es besser gemacht, es war aber einfach nicht genug. Der Sieg von Spanien war verdient, das Ergebnis war nur ein bisschen zu hoch.“