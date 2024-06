Le Pen, Weidel, Meloni: Rechtsruck ist weiblich

Runter mit den Rollbalken im Kampf gegen die Migration und Macht zurück an die Nationalstaaten! Mit diesen eher männlich anmutenden Populismus-Botschaften haben Marine Le Pen (55), Giorgia Meloni (47) und Alice Weidel (45) bei den EU-Wahlen in ihren Ländern abgeräumt und für einen Rechtsruck in ganz Europa gesorgt.