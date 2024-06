Neuer Quarterback – aber Vikings bleiben unbesiegt

Die Vienna Vikings bleiben nach einen dramatischen Comeback-Triumph in der European League of Football (ELF) auch nach Runde vier unbesiegt. Das Team von Headcoach Chris Calaycay gewann am Samstag beim Debüt des neuen Quarterbacks Shelton Eppler vor 9.000 Fans in der Generali Arena gegen Berlin Thunder trotz eines 9:20-Rückstandes noch mit 25:20.