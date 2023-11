Wie Eisenstadt in Zukunft erstrahlen könnte

Wachstum wird beschleunigt

Als Folge der explodierenden Immobilienpreise in den Kernstädten und begünstigt durch den Ausbau von Verkehrsinfrastrukturen, sind viele kleinere Städte von der peripheren Ruhe ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Eisenstadt zählte zuletzt zu den am stärksten wachsenden und einkommensstärksten Städten in Österreich. Dieser Wachstumspfad dürfte durch eine schnelle Bahnverbindung mit Wien und den Ausbau des Bahnhofs noch einmal beschleunigt werden.