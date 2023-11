Deutschkenntnisse für gefördertes Wohnen Pflicht

Bauen Sie noch, oder sanieren Sie schon? So, oder so ähnlich könnte man die blau-gelben Wohnbaupläne zusammenfassen. Und das ganz unabhängig von der für nächste Woche anberaumten Sitzung des Wohnbaubeirats, bei der – wie die „Krone“ berichtete – wieder neue Mittel für den großvolumigen geförderten Wohnbau beschlossen werden. Auch in Zukunft wird im weiten Land großer Wert auf den Baubestand gelegt.



Zuschuss wird angepasst

„Sanierungen haben die Vorteile, dass keine neuen Böden versiegelt werden müssen und dass man schneller zu neuem Wohnraum kommt, weil er ganz einfach schon da ist“, erklärt die zuständige Wohnbau-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Parallel dazu soll „Junges Wohnen“ weiter vorangetrieben und der Wohnzuschuss für sozial schwächere Haushalte an die Inflation angepasst werden – um die Treffsicherheit zu wahren.