Land NÖ verhängt „Baustopp“ für Genossenschaften

Wohnst du noch, oder zahlst du schon? In Zeiten der massiven Teuerung ist das Wohnen der größte Preistreiber. Umso wichtiger wird damit automatisch jene Instanz, die selbst in Zeiten der Inflation ein leistbares Wohnen für die breite Mitte der Gesellschaft ermöglichen sollte - der gemeinnützige Wohnbau. In Niederösterreich werden, wie übrigens auch in Wien, aktuell aber kaum Fördermittel für Neubauten vergeben, was auch daran liegt, dass das Bauen selbst für Bauträger immer teurer wird, für die SPÖ jedenfalls aber einem „Baustopp“ und einem „Skandal“ gleichkommt.