Erste Details zur neuen Wohnbauförderung in NÖ

Während Schwarz-Blau in Salzburg erst im Jahr 2025 ein neues Wohnbauförderungsgesetz auf den Weg bringen möchte, steht man in Niederösterreich auf dem Gaspedal. Noch im Herbst sollen die neuen Pläne präsentiert, danach auch gleich in Umsetzung gebracht werden. Nach welchem Kriterium die Gelder künftig verteilt werden und wie die Zinsexplosionen das heimische Budget belasten.