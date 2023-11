Wie verkohlte Samen die Geschichte neu schreiben

„Geschichte von Gezer auf fester Zeitachse“

Das Team um Lyndelle Webster vom Österreichischen Archäologischen Institut der ÖAW nahm 75 Messungen an verkohlten Samen aus mehreren Siedlungs- und Zerstörungsschichten vor. Ihre in der Studie präsentierten 35 Messungen aus den spätbronzezeitlichen und eisenzeitlichen Schichten datieren in das 13. bis 9. Jahrhundert vor Christus. „Das ermöglicht uns zum ersten Mal, die Geschichte von Gezer auf eine feste Zeitachse zu stellen.“