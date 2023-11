Israel bietet Evakuierung von Säuglingen an

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte am Samstag mit, sie habe die Kommunikation mit ihren Ansprechpartnern im Al-Shifa verloren. Die WHO sei „sehr besorgt um die Sicherheit des medizinischen Personals, Hunderter kranker und verletzter Patienten, einschließlich Babys, die lebenserhaltende Maßnahmen benötigen, und der Vertriebenen in den Krankenhäusern“.