Überraschung während Saison: ÖSV-Dame tritt zurück

Und erzählt weiter: „Ich möchte nichts von all dem missen und ich verlasse den Rennsport und einem guten Gefühl. Am Ende war es eine Entscheidung des Bauchgefühls. Natürlich war es nicht einfach und ich werde vor allem die Menschen und das Adrenalin vermissen. Aber beides geht mir nicht verloren, ich werde das alles in Zukunft nur in einem anderen Setting und mit neuen Herausforderungen erleben“.