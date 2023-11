Klo-Kompromiss | Raketen-Milliarden

Streiken in Österreich - das gehört nicht gerade zur Kultur (manche würden sagen: Unkultur) unseres Landes. Tatsächlich wurde die Sozialpartnerschaft, wurde das Bemühen von Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern um „soziale Ruhe“ stets als besondere Errungenschaft in Österreich gelobt. Nun schaut es aber so aus, als wäre diese soziale Ruhe Geschichte. Im Streit um die Lohnerhöhungen der Metaller und der Handelsangestellten wurde gestern bereits gestreikt und demonstriert. Es könnte erst der Anfang größerer Ausstände in den nächsten Wochen sein. Kein Wunder, wenn nun angesichts festgefahrener Positionen und martialischer Aussagen gerne an die Vergangenheit erinnert wird, in der man immer auf einen grünen Zweig kam - vor allem an die legendären Präsidenten Anton Benya beim Gewerkschaftsbund und Rudolf Sallinger bei der Wirtschaftskammer. Man weiß: Nie hätten sich die beiden ihre Positionen öffentlich ausgerichtet, man habe sich regelmäßig getroffen und wenn sich in Verhandlungen gar nichts mehr bewegte, dann bewegten sich die beiden Herren auf die Toilette und verhandelten dort unter vier Augen einen Kompromiss aus. Den verkündeten sie schließlich gemeinsam, keiner hatte sein Gesicht verloren. Klo-Kompromisse - leider nicht mehr gefragt.