400-Millionen-Team um Bayern-Star kommt nach Ried

Bereits am dritten Spieltag rückten zuletzt die EM-Träume für Österreichs U21 Team in weitere Ferne, liegt man fünf Punkte hinter Slowenien bzw. Spitzenreiter Frankreich. Nur Platz eins und die drei Zweitplatzierten mit der besten Bilanz sind direkt bei der Endrunde 2025 in der Slowakei dabei.