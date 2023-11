Kaum Platz für Sturms Doppelpackschützen!

Bei Sturms 3:0-Sieg in Klagenfurt war Tomi Horvat plötzlich Protagonist statt Reservist. Der Slowene plauderte mit der „Krone“ über den schönen Moment in Kärnten, aber auch über harte Zeiten als „Bankerlsitzer“. In der bisherigen „Top-Elf“ von Coach Christian Ilzer war bis dato nämlich kaum Platz.