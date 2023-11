Ex sicher: Matthew Perry wurde vor Tod rückfällig

Auch, dass sich Perry in seinem letzten Instagram-Posting in eben jenem Whirlpool zeigte, in dem er später leblos aufgefunden wurde, ist für dessen Ex-Freundin ein Indiz, dass der Serienstar rückfällig geworden war. Denn wenn er high gewesen sei, habe er „immer im Pool oder im Jacuzzi“ sein wollen, unterstrich Edwards, die auch nach der Trennung mit dem „Friends“-Star befreundet geblieben war.