Wer bekommt Matthew Perrys noch wachsendes Erbe?

Streaming-Zahlen explodieren

Traurig und verrückt zugleich: Chandler Bings Tod hat das Interesse an der Sitcom selbst bei bislang Uninteressierten rapide ansteigen lassen. Was die Streaming-Zahlen und somit auch die zu erwartenden Tantiemen explodieren ließ. Auch die Verkäufe von Perrys letztjähriger Autobiografie „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing“ kletterten in Amerika noch einmal an die Spitze von Amazons Bestsellerliste.