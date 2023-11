Aniston kämpft wegen Matthew Perrys Tod am meisten

Die Schauspielerin soll mit dem unerwarteten Tod ihres „Friends“-Co-Stars Matthew Perry am 28. Oktober nicht zurechtkommen. Der Schauspieler, der in der Rolle des Chandler Bings weltberühmt wurde, ertrank nach einem möglichen Herzstillstand in seinem Whirlpool. Ob Medikamente eine Rolle gespielt haben, wird noch toxikologisch untersucht.