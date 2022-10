Klagenfurter ließ Liverpool-Legende alt aussehen!

Das freut auch Irving, der am Sonntag mit seinem Elfer in Minute 93 das 3:2-Siegestor in Hartberg besorgte. Der coole Schotte, der von Drittligist Türkgücü München kam (und perfekt Deutsch spricht) ist nun Klagenfurts klare Nummer 1 vom Strafpunkt. „Er hat die beste Schusstechnik mit seinem Linken“, lobt Austria-Coach Pacult.