Kärntner Ärztin in Gaza: „Wurden zu Flüchtenden“

Diyani Dewasurendra erinnert sich noch genau an den 7. Oktober: „Normalerweise empfangen einem die Drohnen und wecken einen auf. Aber an diesem Morgen war da ein rauschendes Geräusch. Eines, wie ich es noch nie gehört habe. Und ich springe auf, schaue aus dem Fenster und sehe fünf rote Schleifen über unser Haus hinwegfliegen. Und ich habe gewusst, okay, jetzt ist etwas anders. Es war uns sofort klar, dass das da mehr ist.“